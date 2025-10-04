Gaza lunedì i negoziati Trump | Non tollero ritardi sul piano Smotrich e Ben-Gvir minacciano | Se Hamas continuerà a esistere ci dimetteremo dal governo – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che apprezza l’abbassamento dei bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza ma Hamas deve agire in fretta. Altrimenti tutto sarà annullato, ha ribadito il numero uno della Casa Bianca su Truth. Intanto l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti. Lo riportano media israeliani. Intanto Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito, le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni distensive di Hamas sul piano. 🔗 Leggi su Open.online

