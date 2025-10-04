Gaza lunedì i negoziati in Egitto Netanyahu | Vicini al traguardo tutti gli ostaggi saranno rilasciati e l’Idf resterà nella Striscia – La diretta
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che apprezza l’abbassamento dei bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza ma Hamas deve agire in fretta. Altrimenti tutto sarà annullato, ha ribadito il numero uno della Casa Bianca su Truth. Intanto l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti. Lo riportano media israeliani. Intanto Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito, le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni distensive di Hamas sul piano. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: gaza - luned
Domenica 5 e lunedì 6 a Ravenna lo spettacolo . . Sul palco verranno lette le lettere di Hossam al-Madhoun, noto artista palestinese di Gaza, che raccontano i risvolti più intimi della condizione disumana imposta nel g - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, Trump incalza Hamas: 'Fate in fretta'. I negoziati in Egitto - Spero di poter annunciare rilascio degli ostaggi in una volta' (ANSA) ... ansa.it scrive
Egitto, negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik - Il ministero degli Esteri egiziano ha confermato che i colloqui sull'accordo per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza inizieranno lunedì. Come scrive gazzettadiparma.it