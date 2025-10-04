Gaza l’Italia recupera 26 attivisti dalla Flotilla | altri 15 in attesa di espulsione

Ventisei cittadini italiani fermati a bordo della Flotilla diretta a Gaza lasceranno Israele a bordo di un volo charter organizzato dal governo italiano, mentre altri 15 rimangono in stato di detenzione in attesa di espulsione giudiziaria, dopo l'intercettazione della nave che aveva violato il blocco navale israeliano. Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha confermato che i primi 26 connazionali sono già stati trasferiti in una base aerea da cui partiranno alla volta di Istanbul. Si tratta del primo gruppo di italiani coinvolti nell'operazione di interdizione da parte delle autorità israeliane, avvenuta nei giorni scorsi al largo delle coste di Gaza.

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare

Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza: tra i Paesi contrari anche l’Italia

Gaza, 'raid israeliani vicino a 2 centri aiuti, 26 morti - La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas ha affermato che 26 palestinesi sono stati uccisi oggi, e oltre 100 sono rimasti feriti, da "colpi d'arma da fuoco israeliani" ... Segnala notizie.tiscali.it

Gaza, attacco a centro aiuti: 26 morti - Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 26 palestinesi. Si legge su rainews.it