Un fiume di persone si è ritrovato a Porta San Paolo a Roma in occasione del corteo nazionale per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e marciare insieme fino a piazza San Giovanni. La manifestazione è partita da Piramide poco dopo le 15. In testa i giovani palestinesi seguiti da associazioni culturali, sindacati, gruppi studenteschi, politici, ma anche molte persone comuni provenienti da diverse città in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, le voci al corteo di Roma: “La Palestina ha risvegliato le nostre coscienze. Ora non disperdiamo questo capitale umano”