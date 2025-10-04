Gaza le voci al corteo di Roma | La Palestina ha risvegliato le nostre coscienze Ora non disperdiamo questo capitale umano
Un fiume di persone si è ritrovato a Porta San Paolo a Roma in occasione del corteo nazionale per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e marciare insieme fino a piazza San Giovanni. La manifestazione è partita da Piramide poco dopo le 15. In testa i giovani palestinesi seguiti da associazioni culturali, sindacati, gruppi studenteschi, politici, ma anche molte persone comuni provenienti da diverse città in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - voci
"Gaza Gaza Gaza": le voci della Palestina risuonano all’Arco Catalano
Voci di Gaza – “La fame ci sta consumando giorno dopo giorno”. Oxfam: “Leader mondiali complici, basta scuse”
Voci di Gaza – L’operatore Oxfam: “Strade chiuse, minacce e infrastrutture distrutte. Ogni giorno lottiamo per lavorare”
Le voci di chi scappa da Gaza City dopo l'offensiva israeliana e le testimonianze di chi, invece ha deciso di restare - facebook.com Vai su Facebook
Le voci di chi scappa da Gaza City dopo l'offensiva israeliana e le testimonianze di chi, invece ha deciso di restare - X Vai su X
Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE - Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sfilano al corteo che ... Riporta tg24.sky.it
Partito il corteo pro-Pal per Gaza, migliaia in piazza a Roma - Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo, a Roma, tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorrerà le vie della città (ANSA) ... Scrive ansa.it