Gaza l’attore palestinese sugli scontri a Bologna | Vi sentiamo vicini ma rispettate la vostra città

Bologna, 4 ottobre 2025 - “Sentiamo la vostra vicinanza al popolo palestinese, ma vi chiediamo di mantenere un clima di pace, rispettando la vostra città ”. A dirlo è l'attore palestinese Motaz Malhees, a Bologna per incontrare il pubblico del Pop Up Cinema Archecchino tra le due proiezioni pomeridiane de ' La voce di Hind Rajab ' (Leone d'Argento alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia). Guerriglia in stazione a Bologna, bilancio nero: feriti 24 agenti e una manifestante In mattinata è stato ricevuto a Palazzo d'Accursio assieme alla direzione di I Wonder Pictures, che distribuisce il film in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
