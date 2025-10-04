Gaza la guerra sta per finire? Hamas ha accettato in parte il piano di Donald Trump | ecco quando saranno rilasciati gli ostaggi

Nella tarda serata di ieri (ora italiana) il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di aver ricevuto da Hamas la risposta che si attendeva. Ecco cosa accadrà ora. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato a Israele di interrompere i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Hamas ha infatti accettato alcuni elementi del piano messo a punto per porre fine alla guerra durata quasi due anni. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il gruppo terroristico palestinese rilascerà quindi gli ostaggi e lascerà il potere nella Striscia, mentre altri punti del piano saranno oggetto di ulteriori consultazioni. 🔗 Leggi su Notizie.com

