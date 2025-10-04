Gaza la guerra sta per finire? Hamas ha accettato in parte il piano di Donald Trump | ecco quando saranno rilasciati gli ostaggi
Nella tarda serata di ieri (ora italiana) il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di aver ricevuto da Hamas la risposta che si attendeva. Ecco cosa accadrà ora. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato a Israele di interrompere i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Hamas ha infatti accettato alcuni elementi del piano messo a punto per porre fine alla guerra durata quasi due anni. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il gruppo terroristico palestinese rilascerà quindi gli ostaggi e lascerà il potere nella Striscia, mentre altri punti del piano saranno oggetto di ulteriori consultazioni. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: gaza - guerra
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Israele - Gaza, le news sulla guerra. Hamas: pronti a rilascio ostaggi. Trump: giorno speciale, forse senza precedenti - X Vai su X
Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani ? https://shorturl.at/D7Ibf - facebook.com Vai su Facebook
Guerra, Hamas apre al piano Trump. Media: ordinato a Idf di ridurre offensiva a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, Hamas apre al piano Trump. tg24.sky.it scrive
Pizzaballa, 'la guerra a Gaza va verso una conclusione' - "Voglio sperare" che la guerra finisca, "mentre noi parliamo, siamo in attesa della risposta di Hamas al cosiddetto piano Trump, che ha tante lacune, sicuramente, ma nessun piano sarà mai perfetto ed ... ansa.it scrive