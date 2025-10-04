Gaza Israele sospende gli attacchi dopo la dichiarazione di Trump
Israele si sta allineando alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e da stamattina gli attacchi dell’Idf in tutta la Striscia di Gaza sono stati sospesi, come risulta alla testata israeliana N12. L’Idf, scrive N12, si stanno ora concentrando esclusivamente sulle operazioni difensive per le forze schierate nell’area. Gaza City rimane sotto assedio e le forze non si stanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
