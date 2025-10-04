Gaza in migliaia per il corteo a Roma Partito da Israele il volo con 26 italiani della Flotilla
Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto ieri per la popolazione di Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma si tiene un nuovo corteo organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. La partenza è prevista dalle 14 da Porta San Paolo (zona Ostiense) con arrivo a San Giovanni. Nella Capitale sono attese almeno 20 mila persone. Il percorso e i blocchi stradali. Il corteo romano seguirà un itinerario da piazzale Ostiense attraverserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, per concludersi a San Giovanni. 🔗 Leggi su Open.online
