Gaza in migliaia in piazza a Barcellona contro la guerra
Decine di migliaia di persone in piazza a Barcellona per protestare contro la guerra di Israele a Gaza. Le proteste nella seconda città più grande della Spagna e a Madrid sono state indette settimane fa. Oltre 40 spagnoli, tra cui l’ex sindaca di Barcellona, sono tra i 450 attivisti che Israele ha allontanato dalle imbarcazioni della Flotilla questa settimana. A Barcellona, la gente ha affollato l’ampio Passeig de Gracia, il viale centrale della città. Sono scese in piazza molte famiglie, insieme a persone di tutte le età. I manifestanti portavano bandiere palestinesi o indossavano magliette a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
