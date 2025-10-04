Gaza il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto | Hamas pronto ai negoziati per la pace
Hamas ha messo in chiaro di non avere intenzione di cedere la Striscia a nessun controllo che non abbia al suo interno rappresentanze palestinesi. L'organizzazione si è quindi detta pronta a dare inizio immediato ai negoziati, con l'obiettivo di risolvere al più presto i nodi di questo accordo e riportare finalmente la pace nel territorio devastato da un conflitto che prosegue ormai da due anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: gaza - vertice
Missione Witkoff a Roma: domani il vertice con Israele e Qatar per cercare di chiudere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza
Gaza, falliti i negoziati. Oggi ‘vertice’ telefonico Gb-Francia-Germania
Vertice di oltre dieci ore, passa la linea di Netanyahu: «Conquistare Gaza». Hamas: «Combatteremo contro chiunque»
Gaza al centro della politica italiana. Hamas riflette sulla pace. Putin avverte l'Europa dopo il vertice di Copenhagen. Analisi completa su Effetto notte. https://tinyurl.com/5d8pzaem #Radio24 #Gaza #Politica #Geopolitica #Hamas - X Vai su X
Giornata calda, con la Global Sumud Flotilla in primo piano: @giampaolomusumeci cercherà di capirne di più intervistando un esperto di diritto del mare e poi ci porterà dalle acque internazionali fronte Gaza fino a Copenaghen, dove si sta svolgendo il vertice - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, via ai colloqui Israele-Hamas in Egitto: Trump invia Witkoff per seguire l’intesa sugli ostaggi - Il capo di Stato Maggiore israeliano ordina di prepararsi "per l'attuazione della prima fase" del piano per il rilascio degli ostaggi. Si legge su affaritaliani.it
Gaza, una trappola chiamata pace - Il “piano di pace” lanciato lunedì a Washington dai due partner nel genocidio palestinese, Trump e Netanyahu, non rappresenta in nessun modo una proposta di accordo serio per mettere fine alle atrocit ... Lo riporta altrenotizie.org