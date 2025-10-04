Gaza il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto | Hamas pronto ai negoziati per la pace

Hamas ha messo in chiaro di non avere intenzione di cedere la Striscia a nessun controllo che non abbia al suo interno rappresentanze palestinesi. L'organizzazione si è quindi detta pronta a dare inizio immediato ai negoziati, con l'obiettivo di risolvere al più presto i nodi di questo accordo e riportare finalmente la pace nel territorio devastato da un conflitto che prosegue ormai da due anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

