Gaza i punti principali del piano Trump | dalla Riviera del Medio Oriente allo Stato palestinese

Hamas ha annunciato ieri sera la sua disponibilità ad avviare negoziati immediati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e la fine della guerra, come parte del piano proposto da Donald Trump. Il testo in 20 punti è stato annunciato il 29 settembre dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca e approvato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ecco i punti principali:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

