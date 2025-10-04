Gaza i punti principali del piano Trump | dalla Riviera del Medio Oriente allo Stato palestinese
Hamas ha annunciato ieri sera la sua disponibilità ad avviare negoziati immediati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e la fine della guerra, come parte del piano proposto da Donald Trump. Il testo in 20 punti è stato annunciato il 29 settembre dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca e approvato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ecco i punti principali:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: gaza - punti
Genova per Gaza, 16 tonnellatedi cibo raccolte da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto
Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti
Israele, via libera al piano Netanyahu per occupare Gaza | "Cinque punti per la fine della guerra" | Esercito: "Non c'è risposta umanitaria per un milione di sfollati"
Un documento in 20 punti promette di cambiare il destino di #Gaza: cessate il fuoco, ritiro #israeliano e un piano di #ricostruzione senza precedenti. Ma è davvero la svolta che il #MedioOriente o solo l’ennesima illusione #geopolitica? - facebook.com Vai su Facebook
Confini, tempi, ostaggi: tutti i punti critici della “pax americana” a #Gaza @nelloscavo @Avvenire_Nei - X Vai su X
Gaza, i punti principali del piano Trump: dalla «Riviera del Medio Oriente» allo Stato palestinese - Hamas ha annunciato ieri sera la sua disponibilità ad avviare negoziati immediati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e la fine della ... Da gazzettadelsud.it
Gaza: Hamas accetta di liberare gli ostaggi. Trump: “Israele fermi i raid sulla Striscia”. L’Idf sospende le operazioni a Gaza City - Il gruppo palestinese ha parzialmente accettato il piano proposto dagli Usa, chiedendo di negoziare alcune questioni. Riporta tpi.it