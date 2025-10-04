Hamas ha annunciato ieri sera la sua disponibilità ad avviare negoziati immediati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e la fine della guerra, come parte del piano proposto da Donald Trump. Il testo in 20 punti è stato annunciato il 29 settembre dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca e approvato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ecco i punti principali:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gaza, i punti principali del piano Trump: dalla «Riviera del Medio Oriente» allo Stato palestinese