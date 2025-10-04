Gaza Hamas si spacca sul piano Trump | per il Wsj ora è in guerra con sé stesso

Periodicodaily.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Hamas spaccato. E' questa la fotografia che fa del gruppo il Wall Street Journal secondo cui restano forti divisioni su come procedere dopo che ieri Hamas ha risposto alla proposta del presidente degli Stati Uniti per la "fine del conflitto a Gaza" accettando di rilasciare tutti gli ostaggi e dicendosi pronto a "consegnare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza hamas spacca pianoGaza, Hamas dice sì al piano Trump: «Rilasciamo gli ostaggi ma trattiamo i dettagli del piano» - In tarda serata Hamas consegna ai mediatori arabi, Qatar ed Egitto, la risposta al piano di pace americano per il Medio Oriente. Riporta ilmattino.it

gaza hamas spacca pianoPiano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Spacca Piano