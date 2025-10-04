Gaza Hamas si spacca sul piano Trump | per il Wsj ora è in guerra con sé stesso
(Adnkronos) – Hamas spaccato. E' questa la fotografia che fa del gruppo il Wall Street Journal secondo cui restano forti divisioni su come procedere dopo che ieri Hamas ha risposto alla proposta del presidente degli Stati Uniti per la "fine del conflitto a Gaza" accettando di rilasciare tutti gli ostaggi e dicendosi pronto a "consegnare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Piano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Si legge su tg24.sky.it