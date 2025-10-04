Gaza Hamas | Negoziati immediati Idf riceve l’ordine di ridurre gli attacchi – La diretta

Hamas ha accettato alcuni punti del piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’organizzazione palestinese si è detta pronta a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza ma ha aggiunto che altri elementi richiedono ulteriori e immediati negoziati. Il capo della Casa Bianca ha replicato affermando di essere vicino al raggiungimento della pace. Positiva anche la reazione del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha accolto con favore la risposta di Hamas. Nel frattempo lo Stato ebraico non ha placato i propri attacchi sulla Striscia uccidendo almeno 72 persone solo nella giornata di ieri venerdì 3 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Hamas: “Negoziati immediati”. Idf riceve l’ordine di ridurre gli attacchi – La diretta

