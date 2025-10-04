Gaza Hamas dice sì al piano Trump | rilasciamo gli ostaggi ora negoziati Donald | Stop immediato a bombardamenti Israele Meloni | seguo con attenzione gli sviluppi a Gaza

Ilmessaggero.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gaza, Hamas dice sì al piano Trump: rilasciamo gli ostaggi, ora negoziati. Donald: «Stop immediato a bombardamenti Israele». Meloni: seguo con attenzione gli sviluppi a Gaza

