Gaza Hamas dice sì al piano Trump | rilasciamo gli ostaggi ora negoziati Donald | Stop immediato a bombardamenti Israele Meloni | seguo con attenzione gli sviluppi a Gaza

Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, Hamas dice sì al piano Trump: rilasciamo gli ostaggi, ora negoziati. Donald: «Stop immediato a bombardamenti Israele». Meloni: seguo con attenzione gli sviluppi a Gaza

Trump: "Basandomi sulla dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve fermare immediatamente il bombardamento di Gaza, così possiamo far uscire gli ostaggi in modo sicuro e rapido!" @ultimoranet - X Vai su X

Il movimento palestinese Hamas ha annunciato di "accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza" e si è detto disponibile a trasferire il governo della Striscia di Gaza a un organismo palestinese. In una d - facebook.com Vai su Facebook

