Gaza Hamas dice sì al piano Trump | Rilasciamo gli ostaggi ma trattiamo i dettagli del piano
In tarda serata Hamas consegna ai mediatori arabi, Qatar ed Egitto, la risposta al piano di pace americano per il Medio Oriente. È un sì, ma condizionato. Stando ai media arabi e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Trump: "Basandomi sulla dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve fermare immediatamente il bombardamento di Gaza, così possiamo far uscire gli ostaggi in modo sicuro e rapido!"
Il movimento palestinese Hamas ha annunciato di "accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza" e si è detto disponibile a trasferire il governo della Striscia di Gaza a un organismo palestinese.
Gaza, L'ambasciatore Sequi: «Hamas non vuole uscire di scena nella gestione della Striscia» - Prima di tutto chiede il ritiro completo dell'esercito israeliano dalla Striscia di Gaza.
