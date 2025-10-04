Gaza | Hamas accetta di liberare gli ostaggi Trump | Israele fermi i raid sulla Striscia L’Idf sospende le operazioni a Gaza City
Hamas ha accettato di liberare tutti gli ostaggi israeliani rimasti in suo possesso a Gaza, sia vivi che deceduti, accogliendo parzialmente il piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità nella Striscia. Il presidente Usa Donald Trump, principale promotore dell’iniziativa, ha parlato di “giornata speciale, forse senza precedenti” e ha ordinato a Israele di interrompere i bombardamenti sulla Striscia. Così le forze armate dello Stato ebraico (Idf) hanno sospeso le operazioni militari a Gaza City. In una nota diramata ieri sera il gruppo terroristico ha annunciato la disponibilità a liberare gli ostaggi e a cedere il potere a un comitato palestinese indipendente ma ha chiesto ulteriori consultazioni con le altre fazioni su gli altri punti previsti dal piano di Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it
