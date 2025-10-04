Gaza | Hamas accetta di liberare gli ostaggi Trump | Israele fermi i raid sulla Striscia L’Idf sospende le operazioni a Gaza City

Tpi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas ha accettato di liberare tutti gli ostaggi israeliani rimasti in suo possesso a Gaza, sia vivi che deceduti, accogliendo parzialmente il piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità nella Striscia. Il presidente Usa Donald Trump, principale promotore dell’iniziativa, ha parlato di “giornata speciale, forse senza precedenti” e ha ordinato a Israele di interrompere i bombardamenti sulla Striscia. Così le forze armate dello Stato ebraico (Idf) hanno sospeso le operazioni militari a Gaza   City. In una nota diramata ieri sera il gruppo terroristico ha annunciato la disponibilità a liberare gli ostaggi e a cedere il potere a un comitato palestinese indipendente ma ha chiesto ulteriori consultazioni con le altre fazioni su gli altri punti previsti dal piano di Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it

gaza hamas accetta di liberare gli ostaggi trump israele fermi i raid sulla striscia l8217idf sospende le operazioni a gaza city

© Tpi.it - Gaza: Hamas accetta di liberare gli ostaggi. Trump: “Israele fermi i raid sulla Striscia”. L’Idf sospende le operazioni a Gaza City

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

gaza hamas accetta liberareGaza: Hamas accetta di liberare gli ostaggi. Trump: “Israele fermi i raid sulla Striscia”. L’Idf sospende le operazioni a Gaza City - Il gruppo palestinese ha parzialmente accettato il piano proposto dagli Usa, chiedendo di negoziare alcune questioni. Lo riporta tpi.it

gaza hamas accetta liberareGaza, Hamas: "Siap membebaskan para sandera." Trump: "Hari istimewa, perdamaian sudah dekat, tetapi Israel harus menghentikan pengeboman." - Hamas accetta alcune parti del piano Trump dopo l’ultimatum del presidente Usa per un accordo “entro domenica o sarà l’inferno”. firstonline.info scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Hamas Accetta Liberare