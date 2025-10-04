Dopo la massiccia adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, grande manifestazione pro-Pal a Roma: "Siamo oltre 600mila" | Sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman