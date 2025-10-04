Hamas apre al piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ma precisa che alcuni punti richiedono ulteriori chiarimenti e negoziati immediati. A parlare è stato il funzionario di Hamas Osama Hamdan, durante un’intervista alla televisione Al-Araby che ha sede in Qatar. “Accogliamo con favore gli sforzi compiuti a livello arabo e internazionale, nonché gli sforzi del presidente Trump e abbiamo detto che siamo pronti ad avviare negoziati diretti per attuare il processo di scambio dei prigionieri”, ha affermato Hamdan. Tuttavia per Hamas l’amministrazione straniera della Striscia è “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza, funzionario di Hamas: "L'amministrazione straniera della Striscia è inaccettabile"