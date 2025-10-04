Gaza funzionario di Hamas | L' amministrazione straniera della Striscia è inaccettabile

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas apre al piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ma precisa che alcuni punti richiedono ulteriori chiarimenti e negoziati immediati. A parlare è stato il funzionario di Hamas Osama Hamdan, durante un’intervista alla televisione Al-Araby che ha sede in Qatar. “Accogliamo con favore gli sforzi compiuti a livello arabo e internazionale, nonché gli sforzi del presidente Trump e abbiamo detto che siamo pronti ad avviare negoziati diretti per attuare il processo di scambio dei prigionieri”, ha affermato Hamdan. Tuttavia per Hamas l’amministrazione straniera della Striscia è “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza funzionario di hamas l amministrazione straniera della striscia 232 inaccettabile

© Lapresse.it - Gaza, funzionario di Hamas: "L'amministrazione straniera della Striscia è inaccettabile"

In questa notizia si parla di: gaza - funzionario

Flotilla: verso Gaza anche un funzionario diplomatico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L'iniziativa solidale

Gaza, ex funzionario Mossad David Meidan a Trump: “Faccia finire la guerra, è quello che vogliono gli israeliani, siamo stanchi di distruggere” - LA LETTERA

Hamas: «L'amministrazione straniera di Gaza è inaccettabile» - (LaPresse) Hamas apre al piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ma precisa che alcuni punti richiedono ulteriori chiarimenti e negoziati immediati. Come scrive msn.com

gaza funzionario hamas amministrazioneGaza, la guerra Israele-Hamas in diretta | Hamas: pronti a rilascio ostaggi. Trump: giorno speciale, forse senza precedenti. Idf riduce offensiva a Gaza - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è rimasto «sorpreso» dalla dichiarazione del presidente Usa, secondo il quale Hamas ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Funzionario Hamas Amministrazione