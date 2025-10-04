Gaza Fumarola | se usi sempre lo sciopero lo svilisci
Roma, 4 ott. (askanews) - "Dichiarare uno sciopero e quindi chiedere ai lavoratori e alle imprese dei sacrifici noi lo abbiamo considerato sbagliato, perchè lavoratori e imprese con la guerra in Medioriente non c'entrano assolutamente nulla. Diverso è l'esercizio dello sciopero, un diritto costituzionale al quale siamo molto legati e nessuno può pensare di metterlo in crisi ma va usato adeguatamente". Lo ha detto la segretaria della Cisl Daniela Fumarola parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13 a Firenze. "Pensiamo che utilizzare sempre lo sciopero rischi di svilire il valore che ha e quindi pensiamo di usarlo solo quando non arrivano le risposte che attendiamo", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
