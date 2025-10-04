Gaza Fratoianni al corteo | Meloni si vergogni piazze le fanno paura
Roma, 4 ott. (askanews) - "Giorgia Meloni si dovrebbe vergognare, dovrebbe solo guardarle queste piazze che gli fanno paura. Le scritte si cancellano, lei che continua a dividere questo paese si cancella con più difficoltà". Lo ha detto il leader Avs Nicola Fratoianni, parlando alla manifestazione per Gaza commentando la dichiarazione della premier sull'imbrattamento della statua di Papa Giovanni Paolo II. Con al collo una kefiah il leader di Sinistra Italiana sottolinea come la premier continui "a cercare i nemici. Ma il problema non è l'insulto a me, ma a un popolo intero che ha dimostrato di essere un popolo pieno di dignità, di indignazione, di sapersi mobilitare con una forza e una generosità che rompe ogni confine, le organizzazioni sindacali e politiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - fratoianni
Mo: Fratoianni, 'striscione? Parlamento sacro ma di fronte a orrore Gaza tutto legittimo'
Gaza, Bonelli e Fratoianni espongono striscione a Montecitorio: "L'ipocrisia uccide come la fame" – Il video
“L’ipocrisia uccide come la fame. Meloni, sveglia”: lo striscione per Gaza srotolato a Montecitorio da Bonelli e Fratoianni
Gaza, Fratoianni “Meloni rispetti lavoratori che scioperano” http://dlvr.it/TNRw0n - X Vai su X
Nicola Fratoianni sulla guerra in Palestina e sull'intervista di Matteo Salvini alla televisione israeliana a #inaltreparole #la7 #Gaza #palestina #guerra - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Fratoianni “Meloni rispetti lavoratori che scioperano” - Di fronte al sacrificio di chi sciopera il premier Meloni dovrebbe avere ... Si legge su italpress.com
Gaza, Fratoianni: Meloni rispetti chi sciopera, è un sacrificio - "La premier Meloni usa persino l'ironia di cattivissimo gusto" verso lo sciopero di oggi, "vorrei ricordarle, visto che lei era una underdog ma se ne è dimenticata, che quand ... Come scrive msn.com