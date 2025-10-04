Gaza Fratoianni al corteo | Meloni si vergogni le piazze le fanno paura

ROMA – “Giorgia Meloni si dovrebbe vergognare, dovrebbe solo guardarle queste piazze che gli fanno paura. Le scritte si cancellano, lei che continua a dividere questo paese si cancella con più difficoltà”. Lo ha detto il leader di Avs, Nicola Fratoianni, parlando alla manifestazione per Gaza e commentando la dichiarazione della premier sull’imbrattamento della statua di Papa Giovanni Paolo II. Con al collo una kefiah il leader di Sinistra Italiana sottolinea come la premier continui “a cercare i nemici. Ma il problema non è l’insulto a me, ma a un popolo intero che ha dimostrato di essere un popolo pieno di dignità, di indignazione, di sapersi mobilitare con una forza e una generosità che rompe ogni confine, le organizzazioni sindacali e politiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

