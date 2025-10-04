Gaza due anni all’inferno Oggi non perdere lo speciale di 16 pagine con Il Fatto Quotidiano in edicola

Un inserto speciale di 16 pagine che ricostruisce gli eventi a due anni dall’inizio dei bombardamenti su Gaza. Analisi, cronache e dati per comprendere la crisi umanitaria in corso, con le grandi firme del Fatto, a partire dalla copertina firmata dal direttore Marco Travaglio. Un racconto intenso e necessario, per non dimenticare la sofferenza di un popolo intrappolato nella guerra. Voci, immagini e testimonianze che riportano al centro l’umanità. Un approfondimento che vale più di un giornale: 50 centesimi del prezzo di copertina saranno devoluti a Medici Senza Frontiere, l’organizzazione con cui la Fondazione del Fatto quotidiano ha già lanciato diverse campagne di raccolta fondi per la popolazione civile di Gaza, dilaniata, e che a partire proprio da oggi vede ancora impegnati insieme, fianco a fianco, il nostro giornale e l’ONG, per una nuova iniziativa umanitaria in memoria del nostro collega Mauro Del Corno ( DONA QUI ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

