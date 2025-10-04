Gaza domani iniziano i negoziati Trump | Bene lo stop ai bombardamenti di Israele ma Hamas si muova Non tollero ritardi – La diretta
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che apprezza l’abbassamento dei bombardamenti da parte di Israele sulla Striscia di Gaza ma Hamas deve agire in fretta. Altrimenti tutto sarà annullato, ha ribadito il numero uno della Casa Bianca su Truth. Intanto l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riportano media israeliani. Intanto Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. 🔗 Leggi su Open.online
