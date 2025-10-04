Gaza decine di migliaia a Roma per la grande manifestazione pro-Pal

Dopo la grande adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza decine di migliaia a roma per la grande manifestazione pro pal

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, decine di migliaia a Roma per la grande manifestazione pro-Pal

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Netanyahu: "Ok all'intesa ma da Gaza non ce ne andiamo" | Raid "per errore" di Israele su un sito di distribuzione d'acqua: decine di morti, tra cui 6 bimbi

gaza decine migliaia romaRoma, migliaia alla nuova manifestazione per Gaza. La diretta - Già dalle scorse ore le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza imponente, con divieti di sosta, chiusure al traffico lungo le vie interessate, e presidi delle forze dell'ordine. Si legge su quotidiano.net

Nuovo corteo a Roma per Gaza e la Flotilla | Decine di migliaia in piazza - Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 ... tg.la7.it scrive

