Gaza decine di migliaia a Roma per la grande manifestazione pro-Pal | Sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman
Dopo la massiccia adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza
Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'
Netanyahu: "Ok all'intesa ma da Gaza non ce ne andiamo" | Raid "per errore" di Israele su un sito di distribuzione d'acqua: decine di morti, tra cui 6 bimbi
La protezione civile di Gaza: "Israele nella notte ha effettuato decine di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria su Gaza City, nonostante l'appello di Trump a porre fine ai bombardamenti" - facebook.com Vai su Facebook
#scioperogenerale per #Gaza, decine di migliaia ai cortei pacifici. Scontri sulla tangenziale est In piazza Cgil e Sindacato Usb: solo a #Milano oltre 100mila. Treni soppressi, blocchi stradali. Contestatori lanciano sassi contro le forze dell'ordine - X Vai su X
Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza - "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". Scrive ansa.it
Corteo per Gaza partito da San Paolo, decine di migliaia in piazza: striscioni e slogan. Controlli sui pullman ai caselli, sequestrate mazze - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Riporta ilmessaggero.it