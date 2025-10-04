Gaza decine di migliaia a Roma per la grande manifestazione pro-Pal | Sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman

Dopo la massiccia adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Netanyahu: "Ok all'intesa ma da Gaza non ce ne andiamo" | Raid "per errore" di Israele su un sito di distribuzione d'acqua: decine di morti, tra cui 6 bimbi

gaza decine migliaia romaPartito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza - "Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese". Scrive ansa.it

gaza decine migliaia romaCorteo per Gaza partito da San Paolo, decine di migliaia in piazza: striscioni e slogan. Controlli sui pullman ai caselli, sequestrate mazze - Il percorso interesserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, ... Riporta ilmessaggero.it

