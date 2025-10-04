Gaza City ancora sotto assedio uccisi altri 15 civili | tra loro donne e bambini
Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi, la maggior parte dei quali bambini e donne, e decine sono rimasti feriti in un attacco israeliano sul quartiere di Al-Tuffah a Gaza City. Altre 20 risultano disperse sotto le macerie, dopo che gli aerei israeliani hanno bombardato un’abitazione. Lo riporta Wafa che cita fonti mediche. Il direttore dell’ospedale Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: gaza - city
Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city
Israele avvia l'invasione di Gaza City
'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'
La protezione civile di Gaza: "Israele nella notte ha effettuato decine di attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria su Gaza City, nonostante l'appello di Trump a porre fine ai bombardamenti" - facebook.com Vai su Facebook
Le voci di chi scappa da Gaza City dopo l'offensiva israeliana e le testimonianze di chi, invece ha deciso di restare - X Vai su X
Gaza City sotto assedio, oltre 400mila palestinesi in fuga tra bombe e macerie - Secondo fonti mediche locali, citate da Haaretz, almeno 35 persone sarebbero morte e oltre 40 risultano ferite negli attacchi aerei ... Come scrive notizie.tiscali.it
Da stamattina sospesi gli attacchi israeliani su Gaza City - Da stamattina sospesi gli attacchi israeliani su Gaza City La città rimane sotto assedio, ma le truppe agiranno solo in risposta a una diretta minaccia ... Si legge su msn.com