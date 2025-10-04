Gaza City ancora sotto assedio uccisi altri 15 civili | tra loro donne e bambini

Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi, la maggior parte dei quali bambini e donne, e decine sono rimasti feriti in un attacco israeliano sul quartiere di Al-Tuffah a Gaza City. Altre 20 risultano disperse sotto le macerie, dopo che gli aerei israeliani hanno bombardato un’abitazione. Lo riporta Wafa che cita fonti mediche. Il direttore dell’ospedale Shifa, Mohamed Abu Selmiyah, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

gaza city ancora sotto assedio uccisi altri 15 civili tra loro donne e bambini

Gaza City ancora sotto assedio, uccisi altri 15 civili: tra loro donne e bambini

