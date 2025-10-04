Gaza Calp e Usb alla manifestazione di Roma
Oggi, sabato 4 ottobre 2025, la federazione di Usb di Liguria insieme ai portuali del Calp si trova a Roma al corteo promosso dalle realtà palestinesi."Centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici - dichiara la Federazione Usb Liguria -, dopo lo sciopero generale di ieri, stanno marciando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - calp
Genova per Gaza, 16 tonnellatedi cibo raccolte da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto
Genova per Gaza, 5 tonnellate raccolte nelle prime 24 ore da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto
Global Flotilla, a Genova portuali Calp e Usb: “Sciopero nazionale per Gaza il 22 settembre”
Genova, sciopero generale per Gaza e la Flotilla: i due concentramenti di Cgil e Usb-Calp - X Vai su X
All’inizio della fiaccolata per Gaza a Genova, è successo qualcosa di enorme. Quando si è sparsa la voce del carico di una nave della società israeliana Zim con 10 container di materiale esplosivo diretto verso Israele, i camalli del Calp si sono staccati immed - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, i manifestanti a Principe: "Rassicurazioni sui detenuti, leviamo il blocco ai binari" - Protesta ad alta tensione nel cuore dello sciopero generale indetto da Cgil e Unione dei Sindacati di Base (Usb). Scrive primocanale.it
Corteo pro Gaza a Genova, i manifestanti invadono i binari della stazione. E mandano un messaggio a Ben Gvir: “Vergognoso” - La protesta pro Gaza blocca Genova: occupati binari e varchi portuali per chiedere il rilascio degli attivisti sequestrati da Israele ... Riporta ilfattoquotidiano.it