Gaza Brunori Sas porta sul palco dell' Arena di Verona la testimonianza di Medici Senza Frontiere

Con lo speciale appuntamento Live con orchestra, prodotto da Vivo Concerti, ieri sera Brunori Sas si è preso l’Arena di Verona trasformando il tempio della musica italiana nel mondo in un luogo di intimità condivisa e festa collettiva: il miglior modo per chiudere la stagione live insieme al fedele popolo brunoriano. In apertura, prima di dar voce alla musica, Dario Brunori ha portato sul palco la testimonianza di Medici Senza Frontiere, per ricordare una volta in più quanto l’azione umanitaria abbia la forza di unire e generare consapevolezza. Dall’Arena di Verona Marco Bertotto, Direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere Italia, ha condiviso la visione e l’impegno dell’organizzazione nell’affrontare le emergenze umanitarie in tutto il mondo, puntando il focus -oggi come non mai- sul valore della solidarietà e dell’umanità anche attraverso il linguaggio della cultura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

