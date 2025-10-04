Gaza Brunori Sas porta sul palco dell' Arena di Verona la testimonianza di Medici Senza Frontiere
Con lo speciale appuntamento Live con orchestra, prodotto da Vivo Concerti, ieri sera Brunori Sas si è preso l’Arena di Verona trasformando il tempio della musica italiana nel mondo in un luogo di intimità condivisa e festa collettiva: il miglior modo per chiudere la stagione live insieme al fedele popolo brunoriano. In apertura, prima di dar voce alla musica, Dario Brunori ha portato sul palco la testimonianza di Medici Senza Frontiere, per ricordare una volta in più quanto l’azione umanitaria abbia la forza di unire e generare consapevolezza. Dall’Arena di Verona Marco Bertotto, Direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere Italia, ha condiviso la visione e l’impegno dell’organizzazione nell’affrontare le emergenze umanitarie in tutto il mondo, puntando il focus -oggi come non mai- sul valore della solidarietà e dell’umanità anche attraverso il linguaggio della cultura. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - brunori
Con Brunori Sas emozioni in musica e impegno sociale per Gaza
In primo piano la #Flotilla per Gaza, bloccata in mare dalle forze israeliane: le operazioni scattate ieri sera, sono terminate nella tarda mattinata. Gli attivisti si sono consegnati senza opporre resistenza. Il corrispondente Giovan Battista Brunori #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Secondo la stampa israeliana, #Hamas sarebbe pronta ad accettare il piano di Trump per la fine della guerra a #Gaza. Arriva però anche una smentita: “Mai ricevuto nessun piano” – dice una fonte anonima. #Tg1 Giovan Battista Brunori - X Vai su X
Con Brunori Sas emozioni in musica e impegno sociale per Gaza - Con lo speciale appuntamento Live con Orchestra, prodotto da Vivo Concerti, ieri sera Brunori Sas si è preso l'Arena di Vero ... msn.com scrive
Brunori Sas in Arena: il messaggio per la Palestina, il duetto con Diodato, i grandi successi - In apertura di concerto, il supporto alla Flotilla e ai manifestanti che nel corso della mattinata si erano riversati sulle piazze a fa ... Lo riporta veronasera.it