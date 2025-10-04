Gaza Albanese | Risposta di Hamas? Contenta per gli ostaggi ma quel piano uccide l’autodeterminazione dei palestinesi

“Sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie. Volete la predizione da Cassandra? Spero che questo sia l’inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se sono queste le premesse, quel piano Trump, un nome un destino, non succederà. Quel piano è il killeraggio all’autodeterminazione del popolo palestinese”. Così Francesca Albanese ha commentato, durante il suo incontro al Festival di Internazionale a Ferrara, la notizia dell’accettazione da parte di Hamas del piano Trump. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Albanese: “Risposta di Hamas? Contenta per gli ostaggi, ma quel piano uccide l’autodeterminazione dei palestinesi”

In questa notizia si parla di: gaza - albanese

