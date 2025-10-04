A Roma è partita la manifestazione nazionale promossa dalla comunità palestinese a sostegno della popolazione di Gaza. Migliaia di persone provenienti da tutto la penisola si sono ritrovate in piazzale Ostiense alle 14.30. Il corteo si snoderà per le vie del centro passando per viale Aventino, via Labicana, viale Manzoni per terminare poi a Piazza San Giovanni. Il pericolo di incidenti e infiltrazioni da parte delle frange più estremiste ha spinto la polizia a presidiare il percorso concordato e autorizzato anche con controllo aereo da parte degli elicotteri. A tenere banco nel dibattito interno alla comunità palestinese, la decisione di Hamas di sostenere le richieste di Israele su un rilascio di tutti gli ostaggi a condizione di ritrattare nei dettagli l’accordo di pace proposto da Trump e sostenuto da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, al via la manifestazione a Roma: le voci dalla piazza