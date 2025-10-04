Gaza al via la grande manifestazione pro-Pal a Roma

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la grande adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza al via la grande manifestazione pro pal a roma

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, al via la grande manifestazione pro-Pal a Roma

In questa notizia si parla di: gaza - grande

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

In Brianza la grande fiaccolata per dire stop alla strage a Gaza

Gaza, grande esplosione nel nord della Striscia vista dal sud di Israele

gaza via grande manifestazioneManifestazione per Gaza, migliaia in piazza. Il corteo partito da Piramide: «Obiettivo un milione di partecipanti» - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Come scrive leggo.it

gaza via grande manifestazioneRoma, migliaia alla nuova manifestazione per Gaza. La diretta - Già dalle scorse ore le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza imponente, con divieti di sosta, chiusure al traffico lungo le vie interessate, e presidi delle forze dell'ordine. Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gaza Via Grande Manifestazione