Gaza al via la grande manifestazione pro-Pal a Roma
Dopo la grande adesione ai cortei di venerdì in tutta Italia per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Tajani: "Grazie alle forze dell'ordine, vicino alle decine di agenti feriti da estremisti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - grande
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
In Brianza la grande fiaccolata per dire stop alla strage a Gaza
Gaza, grande esplosione nel nord della Striscia vista dal sud di Israele
Roma si prepara alla grande manifestazione per Gaza prevista per oggi, sabato 4 ottobre, dopo la grande adesione ai cortei di ieri per cui la Cgil ha parlato di "oltre due milioni di persone in 100 piazze". Il preavviso è stato presentato da Giovani palestinesi in I - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia #Meloni: "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immed - X Vai su X
Manifestazione per Gaza, migliaia in piazza. Il corteo partito da Piramide: «Obiettivo un milione di partecipanti» - La promessa alla vigilia è quella di essere una marea umana che attraversa il cuore della Capitale, da Porta San Paolo fino ... Come scrive leggo.it
Roma, migliaia alla nuova manifestazione per Gaza. La diretta - Già dalle scorse ore le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza imponente, con divieti di sosta, chiusure al traffico lungo le vie interessate, e presidi delle forze dell'ordine. Da quotidiano.net