Gaza 400 palestinesi morti di fame nel 2025 La denuncia di una madre | Mio figlio è debole e malnutrito

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nel 2025 400 palestinesi sono morti di fame, tra cui 101 bambini, 80 con età inferiore ai cinque anni. La situazione è sempre più tragica così come testimonia Amneh Abu Autawy, madre del piccolo Shaher Al-Qra, ricoverato nell’ospedale Al-Awda, nel nord di Gaza. “Durante la gravidanza, il parto e il post-parto, la situazione era estremamente grave a causa della malnutrizione. Ho perso molto peso per via della mancanza di cibo. Da 70 kg sono passata a pesare 46-47 kg, quindi ho avuto un parto molto difficile. Il mio bambino è nato debole e malnutrito”, ha spiegato la donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

