Gaza 400 palestinesi morti di fame nel 2025 La denuncia di una madre | Mio figlio è debole e malnutrito
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che nel 2025 400 palestinesi sono morti di fame, tra cui 101 bambini, 80 con età inferiore ai cinque anni. La situazione è sempre più tragica così come testimonia Amneh Abu Autawy, madre del piccolo Shaher Al-Qra, ricoverato nell’ospedale Al-Awda, nel nord di Gaza. “Durante la gravidanza, il parto e il post-parto, la situazione era estremamente grave a causa della malnutrizione. Ho perso molto peso per via della mancanza di cibo. Da 70 kg sono passata a pesare 46-47 kg, quindi ho avuto un parto molto difficile. Il mio bambino è nato debole e malnutrito”, ha spiegato la donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - palestinesi
Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Cardinale Pizzaballa boccia la Flotilla per Gaza: “Solo mediatica, non aiuta i palestinesi”
#Gaza #ONU e #UNICEF "Non esiste zona sicura per i palestinesi costretti a lasciare Gaza City. Le zone designate da Israele sono 'luoghi di morte'. La zona sicura nel sud è una farsa: piovono bombe. Le scuole rifugio vengono ridotte in macerie, le tende av - facebook.com Vai su Facebook
L'arrivo #Roma degli studenti palestinesi da #Gaza accolti dalla ministra @BerniniAM - X Vai su X
Gaza, veto Usa a risoluzione per tregua immediata: è l'unico no. «Testo non condanna sufficientemente Hamas» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Scrive ilgazzettino.it
Gaza, nuove esplosioni nella Striscia: 66mila palestinesi morti finora in guerra Israele-Hamas - (LaPresse) Domenica si sono verificate nuove esplosioni a Gaza mentre, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, oltre 66. Segnala stream24.ilsole24ore.com