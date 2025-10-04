Gatta bloccata 5 giorni su albero salvata da un giardiniere

Fiesole, 3 ottobre 2025- C'è voluto l'intervento di un giardiniere esperto in potature di piante d'alto fusto per portare in salvo la gatta semiselvatica, che da lunedì era bloccata sulla cima di un cipresso lungo una stradina di campagna, sopra Compiobbi, dove si era rifugiata per sfuggire a un cane, non riuscendo più a scendere L'operazione di salvataggio non è stata semplice. Fondamentale è stata l'ostinazione di un gruppo di residenti e volontari animalisti, che non se la sono sentita di ignorare quel miagolio disperato che andava avanti da giorni e che, coordinati da Antonio Stavola, si sono alternati sul posto per portare cibo e cercare di raggiungere quella gattina spaventata, che a ogni tentativo di avvicinarla si spingeva sempre più in alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

