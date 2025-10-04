Gasparri | Conte ha dei parlamentari codardi

FIRENZE – “Sono rimasto un po’ sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l’ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va”. Lo ha dichiarato oggi a Firenze, a margine di un evento elettorale, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Questo comportamento – ha sottolineato – è, come dire non brillante, potrei usare parole più severe, ma è tipico di una sinistra che preferisce la scena alla serietà dei comportamenti, è veramente biasimevole questa condotta. Conte ha definito codardo il governo in Parlamento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gasparri: “Conte ha dei parlamentari codardi”

