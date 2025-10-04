Mentre si avvicina il momento più delicato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio si è ritrovato a dover sostituire in corsa il consulente genetista che lo assiste. Nei prossimi mesi il perito della procura di Pavia e i consulenti delle parti analizzeranno il Dna trovato sulle unghie di chiara poggi per provare se ci sia o meno la firma dell'assassino, che per i pm è quella di Andrea Sempio. A "Quarto grado" l'oramai ex consulente spiega perché ha rinunciato ad assistere l'indagato. Velocemente sostituito con un nuovo esperto: Armando Palmegiani, ex commissario capo della polizia di stato, convinto dell'esiguità delle prove contro Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco: trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio