Garlasco | trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio

Mentre si avvicina il momento più delicato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio si è ritrovato a dover sostituire in corsa il consulente genetista che lo assiste. Nei prossimi mesi il perito della procura di Pavia e i consulenti delle parti analizzeranno il Dna trovato sulle unghie di chiara poggi per provare se ci sia o meno la firma dell'assassino, che per i pm è quella di Andrea Sempio. A "Quarto grado" l'oramai ex consulente spiega perché ha rinunciato ad assistere l'indagato. Velocemente sostituito con un nuovo esperto: Armando Palmegiani, ex commissario capo della polizia di stato, convinto dell'esiguità delle prove contro Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco trovato casa sempioDelitto di Garlasco, l'esclusiva di "Quarto Grado": spunta un secondo scontrino in casa Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “ Quarto Grado ” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. notizie.it scrive

garlasco trovato casa sempioGarlasco Murder, "Quarto Grado" eksklusivt: En andre kvittering oppdaget hjemme hos Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “Fjerde grad” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Lo riporta notizie.it

