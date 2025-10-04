Garlasco | trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio
Mentre si avvicina il momento più delicato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio si è ritrovato a dover sostituire in corsa il consulente genetista che lo assiste. Nei prossimi mesi il perito della procura di Pavia e i consulenti delle parti analizzeranno il Dna trovato sulle unghie di chiara poggi per provare se ci sia o meno la firma dell'assassino, che per i pm è quella di Andrea Sempio. A "Quarto grado" l'oramai ex consulente spiega perché ha rinunciato ad assistere l'indagato. Velocemente sostituito con un nuovo esperto: Armando Palmegiani, ex commissario capo della polizia di stato, convinto dell'esiguità delle prove contro Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - trovato
Garlasco, il giallo del Dna trovato sulla bocca di Chiara Poggi e l'ipotesi di un "ignoto 3" sulla scena dell'omicidio
Garlasco, trovato DNA maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi
Garlasco, il video dell'autopsia di Chiara Poggi diffuso online a pagamento, di chi è il DNA maschile trovato nella sua bocca
Garlasco, esclusiva "Quarto Grado": trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio #delittodigarlasco - X Vai su X
Dritto e rovescio. . Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, sulle cifre riportate sul pizzino trovato in casa #Sempio. #drittoerovescio #Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, l'esclusiva di "Quarto Grado": spunta un secondo scontrino in casa Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “ Quarto Grado ” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. notizie.it scrive
Garlasco Murder, "Quarto Grado" eksklusivt: En andre kvittering oppdaget hjemme hos Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “Fjerde grad” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Lo riporta notizie.it