Garlasco spunta un secondo ticket del parcheggio a casa Sempio
Il caso di Garlasco continua a tenere banco principalmente in ragione del fatto che, da quanto emerge, ci potrebbero essere degli elementi che non collocherebbero Alberto Stasi sulla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio. È stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Chiara Poggi, ma si è sempre professato innocente e ora la procura di Pavia sembra credere che possa esserci del vero. È ancora tutto da accertare, le indagini sono in corso e al momento si conosce ben poco dei progressi fatti dagli inquirenti ma l'attenzione mediatica è molto alta e qualche elemento comunque trapela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Caso Garlasco: «Spunta nuovo Dna»
“Ti dico questo, rimanga tra di noi”. Garlasco, spunta la telefonata tra Stefania Cappa e il dottore
Delitto Garlasco, spunta un nuovo Dna: contaminazione o nuovo indizio? Stasi ci spera
Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco: spunta un secondo scontrino che potrebbe aiutare la difesa di Andrea Sempio: perché potrebbe essere importante
C'è un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.