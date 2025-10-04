Il caso di Garlasco continua a tenere banco principalmente in ragione del fatto che, da quanto emerge, ci potrebbero essere degli elementi che non collocherebbero Alberto Stasi sulla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio. È stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Chiara Poggi, ma si è sempre professato innocente e ora la procura di Pavia sembra credere che possa esserci del vero. È ancora tutto da accertare, le indagini sono in corso e al momento si conosce ben poco dei progressi fatti dagli inquirenti ma l'attenzione mediatica è molto alta e qualche elemento comunque trapela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, spunta un secondo ticket del parcheggio a casa Sempio