Garlasco spunta un secondo scontrino | il nuovo colpo di scena che coinvolge Andrea Sempio

Il delitto di Garlasco continua a produrre sorprese. Nella puntata del 3 ottobre di Quarto Grado è stato mostrato in esclusiva uno scontrino della famiglia Sempio datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all’omicidio di Chiara Poggi. La ricevuta proviene dal parcheggio vicino alla libreria di Vigevano, lo stesso luogo in cui Andrea Sempio aveva dichiarato di essersi recato il giorno prima, trovandola chiusa. La famiglia Sempio non ricorda con precisione chi utilizzò quel parcheggio in quella data, ma ipotizza che fosse stato proprio Andrea, tornato in libreria dopo il tentativo fallito del 13 agosto. 🔗 Leggi su Panorama.it

