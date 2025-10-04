Garlasco spunta un secondo scontrino | il nuovo colpo di scena che coinvolge Andrea Sempio
Il delitto di Garlasco continua a produrre sorprese. Nella puntata del 3 ottobre di Quarto Grado è stato mostrato in esclusiva uno scontrino della famiglia Sempio datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all’omicidio di Chiara Poggi. La ricevuta proviene dal parcheggio vicino alla libreria di Vigevano, lo stesso luogo in cui Andrea Sempio aveva dichiarato di essersi recato il giorno prima, trovandola chiusa. La famiglia Sempio non ricorda con precisione chi utilizzò quel parcheggio in quella data, ma ipotizza che fosse stato proprio Andrea, tornato in libreria dopo il tentativo fallito del 13 agosto. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: garlasco - spunta
Caso Garlasco: «Spunta nuovo Dna»
“Ti dico questo, rimanga tra di noi”. Garlasco, spunta la telefonata tra Stefania Cappa e il dottore
Delitto Garlasco, spunta un nuovo Dna: contaminazione o nuovo indizio? Stasi ci spera
Garlasco, spunta un nuovo scontrino a casa Sempio: cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook
#garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa Sempio: la data e come può cambiare la posizione di Andrea - X Vai su X
Delitto di Garlasco, l'esclusiva di "Quarto Grado": spunta un secondo scontrino in casa Sempio - Nuova svolta sul delitto di Garlasco, “ Quarto Grado ” ha mostrato in esclusiva un secondo scontrino del parcheggio trovato in casa Sempio. Segnala notizie.it
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio che aiuta Andrea Sempio: la versione dei genitori - Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco: spunta un secondo scontrino che potrebbe aiutare la difesa di Andrea Sempio: perché potrebbe essere importante ... Si legge su virgilio.it