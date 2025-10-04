Garlasco per Marchetto nel 2008 Andrea Sempio non fu indagato perché il colpevole doveva essere Stasi
Secondo l'ex maresciallo Marchetto Andrea Sempio non venne indagato per il delitto di Garlasco perché "il colpevole doveva essere Alberto Stasi". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Delitto di Garlasco, Paolo Larceri ex legale del maresciallo Marchetto critico sull'autopsia "ballerina"
Delitto di Garlasco, l'ex maresciallo Marchetto: "Io, figura scomoda nell'inchiesta"
Delitto di Garlasco/ Marchetto: “Ci saranno nuovi indagati, la procura di Brescia ha in mano tanto” - Il delitto di Garlasco stamane a Storie Italiane con l'intervista esclusiva a Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Vigevano ... Secondo ilsussidiario.net
Garlasco, spunta un secondo scontrino del parcheggio a casa di Andrea Sempio: l'esclusiva a Quarto Grado - C'è un secondo scontrino del parcheggio di Vigevano a casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Si legge su msn.com