Garlasco l' ex maresciallo Spoto rompe il silenzio | la sua versione sui soldi dei Sempio e le intercettazioni

garlasco ex maresciallo spotoGarlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. La frase che inchioda il pm Venditti? Ecco la verità» - Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si è parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ... msn.com scrive

garlasco ex maresciallo spotoGarlasco, Nuzzi frena Lovati: "Non scherziamo su questo". Le interviste a Spoto e Sapone accendono i social: "Tante ca**ate" - Nella puntata del 3 ottobre 2025 tante novità sull'indagine su Andrea Sempio e le parole inedite di Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo che si occupò delle intercettazioni ... Scrive libero.it

