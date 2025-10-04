Garlasco l' ex maresciallo Giuseppe Spoto | Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A "Quarto Grado" l'intervista esclusiva a Giuseppe Spoto: "Non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per niente al mondo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco l ex maresciallo giuseppe spoto non ho mai preso soldi dalla famiglia sempio

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: "Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio"

In questa notizia si parla di: garlasco - maresciallo

Garlasco, l'ex maresciallo spiega perché non aveva sequestrato la bici nel magazzino della famiglia Stasi

Delitto di Garlasco, Paolo Larceri ex legale del maresciallo Marchetto critico sull'autopsia "ballerina"

Delitto di Garlasco, l'ex maresciallo Marchetto: "Io, figura scomoda nell'inchiesta"

garlasco ex maresciallo giuseppeGarlasco, Nuzzi frena Lovati: "Non scherziamo su questo". Le interviste a Spoto e Sapone accendono i social: "Tante ca**ate" - Nella puntata del 3 ottobre 2025 tante novità sull'indagine su Andrea Sempio e le parole inedite di Giuseppe Spoto, l'ex maresciallo che si occupò delle intercettazioni ... Segnala libero.it

garlasco ex maresciallo giuseppeDelitto di Garlasco, l’ex maresciallo Spoto si difende: “Mai preso soldi dai Sempio, mai venduto la divisa” - "Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio: non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per niente al mondo" ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Maresciallo Giuseppe