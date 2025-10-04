Garlasco le sei telefonate tra Sempio e il carabiniere | Contatti anomali

Sul caso di Garlasco stanno attualmente lavorando due diverse procure, quella di Pavia e quella di Brescia. Sullo sfondo c'è sempre l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Pavia ha indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso nonostante ci sia già un colpevole per la giustizia, Alberto Stasi, mentre la procura di Brescia ha indagato l'ex pm Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari perché, stando all'ipotesi di reato, potrebbe aver ricevuto denaro per agevolare l'archiviazione di Sempio nel 2017, quando lo stesso venne iscritto nel registro degli indagati per lo stesso caso.

