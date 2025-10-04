News TV. Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica a seguito delle recenti indagini che vedono Andrea Sempio come nuovo indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Durante la trasmissione Dritto e Rovescio, sono emersi due aspetti inediti: un presunto “pizzino” che suggerirebbe un tentativo di corruzione ai danni dell’allora procuratore di Pavia, Mario Venditti, e una serie di intercettazioni risalenti al 2017 riguardanti Sempio e i suoi familiari, mai ufficialmente trascritte. Elementi che potrebbero riaprire un caso che continua, a distanza di anni, a dividere il Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, il giornalista Sansonetti parla in diretta: “Un disastro”