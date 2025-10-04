Garlasco il generale Garofano spiega in tv perché ha lasciato la difesa di Andrea Sempio

Nella puntata di Quarto Grado del 3 ottobre, il generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante dei Ris, ha spiegato in diretta la decisione di lasciare, dopo otto anni, la difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco. Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha ricordato che Garofano ha interrotto anche altri impegni, come la consulenza nel caso di Sebastiano Visintin e la tournée teatrale. Il fondatore dei Ris ha chiarito: “Non è una corsa indietro, è una decisione presa dopo aver riflettuto sulle divergenze tecnico-scientifiche che io avevo con la difesa, con cui rimangono ottimi rapporti, era solo per questo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it