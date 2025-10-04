Garlasco il generale Garofano spiega in tv perché ha lasciato la difesa di Andrea Sempio
Nella puntata di Quarto Grado del 3 ottobre, il generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante dei Ris, ha spiegato in diretta la decisione di lasciare, dopo otto anni, la difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco. Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha ricordato che Garofano ha interrotto anche altri impegni, come la consulenza nel caso di Sebastiano Visintin e la tournée teatrale. Il fondatore dei Ris ha chiarito: “Non è una corsa indietro, è una decisione presa dopo aver riflettuto sulle divergenze tecnico-scientifiche che io avevo con la difesa, con cui rimangono ottimi rapporti, era solo per questo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: garlasco - generale
Garlasco, il generale Garofano si lamenta dopo la madre di Sempio: "Offese assurde anche contro di me"
Garlasco, la spiegazione del generale Garofano sul "dna fantasma" e le ferite sulle palpebre di Chiara Poggi
Garlasco, il generale Garofano torna sul profilo dell'assassino di Chiara Poggi: "Aggredita da chi conosceva"
Il generale Luciano Garofano ha rinunciato all'incarico di consulente nel caso Garlasco e non solo. La risposta in diretta a #Quartogrado - X Vai su X
Caso Garlasco: il generale Luciano Garofano ha annunciato la sua rinuncia all’incarico di consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio. https://f.mtr.cool/hmauuiutli #sempio #garofano #garlasco #poggi #difesa #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco/ Garofano: “Lasciata difesa di Sempio per divergenze, soldi in nero non c’entrano” - Il delitto di Garlasco con le parole del generale Garofano ospite negli studi di Quarto Grado: ecco che cosa ha detto sulla difesa di Sempio ... Riporta ilsussidiario.net
Garlasco, Lovati spiega lo scontro con Garofano sull'impronta 33 e le sue dimissioni da consulente di Sempio - Garlasco, Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, svela i retroscena sulle dimissioni del generale Garofano: cosa c’entra l’impronta 33 ... Come scrive virgilio.it