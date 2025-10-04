Garlasco il Dna non basta perché ti dice chi non quando Il rischio? Trovare un nuovo colpevole nel vuoto di prove
Garlasco non smette di sanguinare. Non dalla villetta dove Chiara Poggi è stata massacrata, ma dal cuore stesso della nuova indagine. Il perito del Gip, la genetista Albani, ha ricevuto solo i dati grezzi del Dna: elettroferogrammi, sequenze nude, non interpretazioni. È il punto zero di ogni indagine forense, il materiale puro con cui confrontare il profilo trovato sul margine ungueale di Chiara con quello di Andrea Sempio. Ma qui irrompe un dettaglio che pesa come un macigno: la prima autopsia. Sul corpo di Chiara non ci sono segni di difesa. Nessun graffio, nessuna unghia spezzata. Nulla che racconti un corpo che lotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: garlasco - basta
Cold case, da Garlasco al delitto dell’armadio, da via Poma al giallo della Cattolica, dal Mostro di Firenze a Manuela Murgia: è l’estate dei casi riaperti grazie a dna e impronte: «Ma non sempre basta a risolverli»
Perché Sempio non è stato arrestato? E i Poggi reagiscono così? Le gemelle Cappa verranno risentite? Le prove contro Venditti? Tutte le risposte su Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara sarà comparato con quello di Sempio. I quattro pilastri su cui poggia la nuova inchiesta - A 18 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, arrivano nuovi colpi di scena sul caso Garlasco : in primis l’inchiesta della Procura di Brescia che ... Si legge su notizie.tiscali.it
Delitto di Garlasco/ Garofano: “Basta dire che dna unghie è di Andrea Sempio! Può essere di chiunque” - A Quarto Grado ampio approfondimento sul giallo di Garlasco con le parole degli avvocati di Andrea Sempio e del suo consulente, generale Garofano Il delitto di Garlasco in apertura della prima puntata ... Lo riporta ilsussidiario.net