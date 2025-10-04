Garlasco non smette di sanguinare. Non dalla villetta dove Chiara Poggi è stata massacrata, ma dal cuore stesso della nuova indagine. Il perito del Gip, la genetista Albani, ha ricevuto solo i dati grezzi del Dna: elettroferogrammi, sequenze nude, non interpretazioni. È il punto zero di ogni indagine forense, il materiale puro con cui confrontare il profilo trovato sul margine ungueale di Chiara con quello di Andrea Sempio. Ma qui irrompe un dettaglio che pesa come un macigno: la prima autopsia. Sul corpo di Chiara non ci sono segni di difesa. Nessun graffio, nessuna unghia spezzata. Nulla che racconti un corpo che lotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Garlasco, il Dna non basta (perché ti dice chi, non quando). Il rischio? Trovare un nuovo colpevole nel vuoto di prove