Garlasco | Ecco la verità sul pm Venditti Parla l’ex maresciallo Spoto
News TV. Una puntata che ha lasciato il pubblico senza fiato, quella di Quarto Grado, andata in onda venerdì sera. Al centro del dibattito, il caso che da quasi vent’anni continua a dividere l’opinione pubblica: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Ma stavolta, a scuotere l’inchiesta non è stato tanto Andrea Sempio – il giovane amico di Chiara più volte finito sotto i riflettori – quanto l’ex maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Spoto, protagonista di un’intervista esclusiva che ha aggiunto nuovi, inaspettati tasselli all’indagine. Leggi anche: Garlasco, colpo di scena: tutto ribaltato. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: garlasco - verit
Garlasco, bomba dell'avvocato Massimo Lovati: la verità nascosta sul denaro della famiglia Sempio, si scopre tutto - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, ricorso Venditti contro sequestri pc e telefono/ Oltre 800 telefonate nel mirino dei pm - Delitto di Garlasco, ultime notizie indagine su Venditti: ricorso ex procuratore contro sequestri pc e telefono, pm Brescia esaminano 800 telefonate ... Come scrive ilsussidiario.net
Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. La frase che inchioda il pm Venditti? Ecco la verità» - Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si è parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ... Secondo msn.com