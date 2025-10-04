News TV. Una puntata che ha lasciato il pubblico senza fiato, quella di Quarto Grado, andata in onda venerdì sera. Al centro del dibattito, il caso che da quasi vent’anni continua a dividere l’opinione pubblica: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Ma stavolta, a scuotere l’inchiesta non è stato tanto Andrea Sempio – il giovane amico di Chiara più volte finito sotto i riflettori – quanto l’ex maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Spoto, protagonista di un’intervista esclusiva che ha aggiunto nuovi, inaspettati tasselli all’indagine. Leggi anche: Garlasco, colpo di scena: tutto ribaltato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Garlasco: "Ecco la verità sul pm Venditti". Parla l'ex maresciallo Spoto