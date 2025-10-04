Garlasco colpo di scena | tutto ribaltato Cosa salta fuori
News Tv. Il caso Garlasco torna prepotentemente sotto i riflettori grazie a una rivelazione andata in onda durante l’ultima puntata di Quarto Grado su Retequattro. Il giornalista Giammarco Menga ha mostrato in esclusiva un documento finora sconosciuto: si tratta di uno scontrino intestato a un membro della famiglia di Andrea Sempio, datato 14 agosto 2007, ovvero il giorno successivo all’omicidio di Chiara Poggi. Leggi anche: “Che faceva con certe ragazze.”. Garlasco, la rivelazione di Lovati in diretta a Storie Italiane gela tutti Caso Garlasco, colpo di scena: spunta lo scontrino inedito. Il caso Garlasco ha attraversato quasi vent’anni di inchieste, processi e sentenze, coinvolgendo inizialmente Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva ma oggetto di numerosi dibattiti pubblici. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: garlasco - colpo
Garlasco, altro colpo di scena: confermata la presenza del Dna di “Ignoto 3”
“Appena entrati in casa Poggi…”. Garlasco, colpo di scena dai primi soccorritori
“Sono le gemelle Cappa”. Colpo di scena in diretta, si parla del caso Garlasco ed ecco quelle parole
#Garlasco Colpo di scena arrestato il vero assassino pare si tratti di un torero di Salamanca - X Vai su X
Garlasco: nuovo colpo di scena. I genitori dell’indagati nell’omicidio Poggi avrebbero sborsato 20-30 mila euro per proteggere il figlio Andrea Sempio. Ci aspettiamo a questo punto una vera svolta. Voi cosa ne pensate? Ce ne parla @andreabiavardi, direttore - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, colpo di scena: Garofano lascia Sempio. A giugno disse «Se è colpevole, mollo tutto» - L’ex comandante dei Ris rinuncia all’incarico di consulente tecnico di Andrea Sempio. Riporta panorama.it
Il nuovo colpo di scena su Garlasco fa acqua da tutte la parti - L'indagine nei confronti dell'ex procuratore Venditti per corruzione è segnata da numerosi aspetti illogici. Scrive ilfoglio.it