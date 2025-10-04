News Tv. Il caso Garlasco torna prepotentemente sotto i riflettori grazie a una rivelazione andata in onda durante l’ultima puntata di Quarto Grado su Retequattro. Il giornalista Giammarco Menga ha mostrato in esclusiva un documento finora sconosciuto: si tratta di uno scontrino intestato a un membro della famiglia di Andrea Sempio, datato 14 agosto 2007, ovvero il giorno successivo all’omicidio di Chiara Poggi. Leggi anche: “Che faceva con certe ragazze.”. Garlasco, la rivelazione di Lovati in diretta a Storie Italiane gela tutti Caso Garlasco, colpo di scena: spunta lo scontrino inedito. Il caso Garlasco ha attraversato quasi vent’anni di inchieste, processi e sentenze, coinvolgendo inizialmente Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva ma oggetto di numerosi dibattiti pubblici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, colpo di scena: tutto ribaltato. Cosa salta fuori