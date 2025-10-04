Galoppatoi nel totale degrado lettera alla Soprintendenza Così muore il turismo
Una lettera-appello indirizzata alla Soprintendenza, al Comune di San Nicola la Strada e al Comune di Caserta per chiedere la bonifica urgente e la messa in sicurezza dei due Galoppatoi sul viale Carlo III. È questa l’iniziativa della Pro Loco di San Nicola la Strada, guidata dal presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
