Gaetano Manfredi alla kermesse Leopolda | Chi sfiderà la Meloni? Facciamo le primarie

Il sindaco Gaetano Manfredi al battesimo di?casa riformista? nuova creatura di Matteo Renzi. Lo scenario è quello della Leopolda, kermesse politica dell?ex premier. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

In questa notizia si parla di: gaetano - manfredi

