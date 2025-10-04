Gaetano Manfredi alla kermesse Leopolda | Chi sfiderà la Meloni? Facciamo le primarie
Il sindaco Gaetano Manfredi al battesimo di?casa riformista? nuova creatura di Matteo Renzi. Lo scenario è quello della Leopolda, kermesse politica dell?ex premier. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: gaetano - manfredi
Sicurezza, Piantedosi incontra Gaetano Manfredi
Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi incontra il nuove console Usa Terrence Flynn
Teatro San Carlo, il tribunale civile di Napoli rigetta il ricorso del sindaco Gaetano Manfredi
Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro di San Carlo. I punti salienti: - La contestazione: Manfredi aveva impugnato la decisione del Cons - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, dalle ore 11.30, avverrà la firma dell’accordo INPS - ANCI tra i presidenti Gaetano Manfredi (@comuni_anci) e Gabriele Fava (INPS) per l’attivazione di sportelli telematici nei comuni italiani La diretta: https://rb.gy/ij6sot Inps Informa - X Vai su X
Gaetano Manfredi alla kermesse Leopolda: «Chi sfiderà la Meloni? Facciamo le primarie» - Il sindaco Gaetano Manfredi al battesimo di “casa riformista” nuova creatura di Matteo Renzi. Si legge su ilmattino.it
Cerno come Kirk, il direttore del Tempo ospite speciale della Leopolda - Questo fine settimana a Firenze torna la Leopolda, la kermesse annuale dei renziani d’Italia, ormai alla tredicesima edizione. Lo riporta iltempo.it