4 ott 2025

In questi mesi si è parlato tanto di quel che sarà il futuro di Paulo Dybala con la maglia della Roma. L’argentino, infatti, vedrà il proprio contratto scadere a giugno del 2026, con la proprietà giallorossa che starebbe facendo ancora le sue valutazioni in merito a un eventuale prolungamento. Quel che è certo è che, se dovesse arrivare la chiamata della società capitolina, la Joya dovrà rinnovare a cifre molto più basse rispetto a quelle percepite a oggi. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento non ci sarebbero passi concreti verso un accordo, ma comunque la voglia di portarlo a termine rimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Futuro Dybala, ancora nessun accordo con la Roma: tutto nelle mani dell’argentino

