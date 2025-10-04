Un confronto "franco e costruttivo", confida il sindaco Stefania Signorini, dando notizia dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al Castello con il presidente di Api Holding Ugo Maria Brachetti Peretti, arrivato da Roma in risposta alla missiva inviata dall’amministrazione dopo la notizia della cessione del Gruppo Api agli azeri della Socar. Signorini ha chiesto chiarezza sul futuro dello stabilimento falconarese, ribadendo con fermezza la necessità di tutelare i livelli occupazionali, la salute pubblica, l’ambiente e la sicurezza. Dunque ha ricevuto conferme rispetto al fatto che la procedura di cessione è in corso, e che indicativamente si concluderà entro la prossima primavera, poiché condizionata all’ottenimento di una serie di autorizzazioni (in materia di Antitrust, sovvenzioni estere e Golden power). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futuro Api, incontro al Castello. Il sindaco: "Il sito resta operativo"